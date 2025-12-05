Haberler

Isparta’da esrarengiz olay! Dağlık alanda çoban ölü bulundu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda çoban Ferdi Ö., öldürülmüş halde bulundu. Öldürülen çobanın son görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.12.2025 20:07

İlçeye bağlı Aydoğmuş köyünde Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitti.

Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda da vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bu arada, Ferdi Ö'nün köydeki marketten alışveriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, çobanın markete girişi ve alışverişten sonra çıkışı yer alıyor.

"ADLİ TAHKİKAT ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR"

Öte yandan, Isparta Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş Köyü'nde yanmış araç yakınında F.Ö'nün vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak hesap vermek üzere adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

