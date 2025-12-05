Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde sabah saatlerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü güçlükle araçtan inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek alev topuna dönen araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.