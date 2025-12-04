Kütahya'daki kazada can pazarı: 4 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04.12.2025 08:21

Kaza , Kütahya-Tavşanlı kara yolu Bölücek kavşağında meydana geldi. Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kütahya'da yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti (AA)

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Veli Yücel ile yanındaki Fas uyruklu Badra El Alaoui (20) adlı kadın ile birlikte kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 kişinin cenazeleri otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, kazaya karışan araçlar yapılan çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.