Kütahya'daki kazada can pazarı: 4 kişi hayatını kaybetti
Kütahya-Tavşanlı kara yolunda bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen küspe yüklü TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
KÜSPE YÜKLÜ TIR'A ARKADAN ÇARPTI
Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Bölücek kavşağında meydana geldi. Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Veli Yücel ile yanındaki Fas uyruklu Badra El Alaoui (20) adlı kadın ile birlikte kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 kişinin cenazeleri otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, kazaya karışan araçlar yapılan çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.