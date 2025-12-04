Haberler

İzmir'de hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili 100 metre sürükledi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobil, kamyonun önünde yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra kurtulabildi. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 16:18

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak'tan Bornova istikametine giden 35 FH 880 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Bayraklı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde 34 GCA 141 plakalı bir otomobil ile çarpıştı. Kamyon, önüne aldığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Araçta mahsur kalan sürücünün büyük korku yaşadığı ve olay yerinde sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Korku dolu anların yaşandığı olay sonrası çevredekiler, otomobildeki sürücünün yardımına koştu.

Yaşanan ilginç kaza bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.