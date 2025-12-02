Tokat'ta korku dolu anlar! Boğazına cisim kaçan bebeğin hayatını sağlık personeli kurtardı

Tokat'ta ‘1 aylık bebeğin boğazına 'yabancı cisim kaçtı’ ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'nda görevli personel, harekete geçti. Sağlık personelinin talimatlarına uyan anne, ilk yardım tekniklerini uyguladı. Ekipler olay yerine ulaşana kadar süren telefon rehberliğindeki müdahale sonucunda, bebeğin soluk borusuna kaçan yabancı cisim çıkarıldı ve bebek yeniden nefes almaya başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadın, 1 aylık bir bebeğinin boğazına cisim kaçtığını ve nefes almakta zorlandığını söyledi. Merkezde Sağlık Masası'nda görevli sağlık personeli, endişeli olan stres yaşayan anneyi sakinleştirip ilk yardım müdahalesini adım adım anlatmaya başladı.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'na gelen yabancı cisim aspirasyonu ihbarı üzerine, görevli sağlık personelimiz telefonla bağlantı kurduğu 1 aylık bebeğin annesine adım adım ilk yardım müdahalesini anlatarak, minik yavrunun hayata tutunmasını sağladı. Bu başarılı müdahale, acil durumlarda doğru bilginin ve soğukkanlı yaklaşımın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Annenin sakinliği ve sağlık çalışanımızın profesyonel rehberliği sayesinde bir can kurtarıldı. Tokat 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi olarak, her an herkesin yardımına koşmaya hazırız. Sağlıkta erişim, iletişim ve doğru müdahale hayat kurtarır" denildi.

