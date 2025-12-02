Diyarbakır'da bir caminin mihrap kısmındaki duvardan çıkan bitkinin yaprakları yeşerdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan Hz. Ömer Camisinin mihrap kısmının hemen yanında, kuru duvar üzerinde hiçbir toprak ve su kaynağı olmamasına rağmen yeşeren bir bitki, cemaatin büyük şaşkınlığına neden oldu.

Camiye gelen vatandaşlar, duvarın iç kısmından filizlenen ve her gün biraz daha büyüdüğü gözlenen bitkiyi görünce hayretlerini gizleyemiyor. Durumu değerlendiren cami imamı Yusuf Tür, olayın kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek şunları söyledi: ''İlginç olduğu için kesmedik. Allah'ın hikmetidir; toprak yok, su yok ama kuru duvarın içinde bitkiler yeşeriyor. Bu manzara hem bizi hem de cami cemaatini hayrete düşürdü. İbret almamız lazım.''

Mahalle sakinleri ve cami cemaati tarafından ilgiyle izlenen bu sıra dışı durum, zaman zaman fotoğraflanarak sosyal medyada da paylaşılıyor. Bitki, caminin duvar dokusuna zarar vermemesi için yetkililer tarafından incelenmeye alındı.