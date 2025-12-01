Nevşehir'de kazalar peş peşe geldi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yapılan yol çalışması sonrasında oluşturulan orta refüjdeki taşlar sık sık kazaya neden oldu. Kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesi Aksaray Caddesi'nde Belediye tarafından bir süre önce gerçekleştirilen yol yapım ve refüj yenileme çalışmaları, sürücüler için tehlikeye dönüştü. Orta refüje yerleştirilen bordür taşlarının boyanmaması, özellikle gece saatlerinde ciddi bir görüş yanılmasına neden oldu.

Sürücüler, boyasız bordürleri yolun devamı zannederek birçok noktada kaza yaptı. Meydana gelen kazalar çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.