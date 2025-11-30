Van'da otomobil Zernek Baraj Gölü'ne uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, otomobilde olduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi.Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, Zernek Barajı'na düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
BİR KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslara alındı.
Ekipler, otomobilde bulunduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.