Oyunculuk hayali kabusa döndü! İstanbul’da akılalmaz olay

İstanbul'da sosyal medya üzerinden verilen 'oyuncu aranıyor' ilanları, onlarca genci yüksek kazanç vaadiyle tuzağa düşürdü. Reklam ve dizi projelerinde rol alma hayali kuran gençler senetlerle dolandırıldı.

Giriş Tarihi: 30.11.2025 14:38

İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan "oyuncu aranıyor" ilanları, onlarca genci dolandırdı. Yüksek ücret vaadiyle kandırılan gençlere, tek taraflı sözleşmeler imzalatıldı ve "eğitim ücreti" adı altında ödeme alındı. İddiaya göre, ilanlara başvuran kişiler WhatsApp üzerinden görüşmeye çağrıldı ve kendilerine reklam filmi veya dizi projelerinde rol verileceği, bölüm başı 100 bin ila 140 bin lira kazanacakları söylendi. Görüşmede mağdurlara sözleşme imzalatıldığı, ancak sözleşmenin okunmasına izin verilmediği ve kopyasının verilmediği ileri sürüldü. Dolandırılan gençler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SÖZLEŞME KOPYASINI İSTEDİLER AMA... Mağdurlardan bazıları, vaat edilen roller karşılığında eğitim ücreti adı altında 15 bin liraya kadar ödeme yapmak zorunda kaldı. En dikkat çekici detaylardan biri ise ödemelerin şirket hesaplarına değil, farklı firmalara ait IBAN'lara yapılması ve buna rağmen makbuz veya fatura verilmemesi oldu. Sözleşmenin kopyasını isteyenlerin geri dönüş alamadığı, sonradan verilen sözleşmelerin ise imzalanan asıl evrakla uyuşmadığı iddia edildi. Şüphelilerin aynı yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur etmeye ve benzer ilanlarla yeni başvurular almaya devam ettiği öğrenildi.