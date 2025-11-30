Kütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kömür madeni ocağında kaya düşmesi sonucu göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi göçük altında kalırken yardımına çevredeki mesai arkadaşları yetişti. E.D. isimli işçi yaralı olarak kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 30.11.2025 00:26

Paylaş



ABONE OL

Olay, Gökler beldesinde bulunan bir kömür madeni ocağında yaşandı. Maden ocağına kaya düşmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından kısa sürede yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, yaralı işçinin tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN