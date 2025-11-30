Eskişehir'de feci kaza: Alkolün etkisiyle 8'nci kattan yan binanın tentesine düştü

Eskişehir'de gece saatleri alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dengesini kaybederek 8'nci kattan yan binanın tentesine düştü. Olayda yaralanan Ajda B. ihbar üzerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye

Giriş Tarihi: 30.11.2025 05:53

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 03.00 sıralarında Hacı Ali Bey Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın en üst katında oturan Ajda B. iddiaya göre alkol alıp evinin balkonunda dengesini kaybederek yan binanın 5'inci katının tentesine düştü. Durumu gören Ajda B.'nin yakınları sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Ajda B.'yi düştüğü yerden güçlükle indirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ajda B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN