Aksaray’da satırlı vahşet! 1 kişi ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 30.11.2025 02:01

Olay, saat 22.00 sularında Taşpazar Mahallesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre Selçuk Ağıl ile şüpheli arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanında bulunan satırla Ağıl'a saldırarak kalçasından yaraladı. Ağır yaralanan Ağıl, kanlar içinde yere düşerken saldırgan hızla uzaklaştı.

FOTOĞRAF: DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ağıl, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ağıl'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.