15 Temmuz Derneği Fas’ta! 15 Temmuz Şehidi Jadoid Merroune’nin kabrine ziyaret

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen hain darbe girişiminde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına icabet ederek sokağa çıkan ve darbecilere karşı dururken şehadete erişen Faslı Şehit Jadoid Merroune’nin Fas’ın Tanca semtinde bulunan kabri ve ailesi ziyaret edildi.

Giriş Tarihi: 30.11.2025 12:36

Geçtiğimiz hafta ziyaret kapsamında şehidimizin ailesine; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve vatandaşlarının selamları iletildi. Heyet, Türkiye'nin şehitlerine duyduğu vefa ve kadirşinaslık bilincini bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ederek, her zaman şehidimizin ailesinin yanında olduklarını vurguladı.

"TÜRKİYE, SADECE 783 BİN KİLOMETREKAREDEN İBARET DEĞİLDİR"



Heyet açıklamasında, Merroune'nin 15 Temmuz gecesi sergilediği cesaretin, Türkiye'nin sadece coğrafi sınırları ile tanımlanamayacak kadar büyük bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi milletimiz; vatanına, istiklâline ve kendi iradesine canı pahasına sahip çıkarken, dünyanın dört bir yanında mazlumlar, gönül coğrafyamızdaki dost halklar ve kardeş ülkeler de bu direnişe dualarıyla eşlik etmiştir. O gece Türkiye'de yazılan destan yalnızca bir milletin mücadelesi değil; adalet, özgürlük ve onur için ayağa kalkan bütün insanlığın ortak vicdanının bir yansıması olmuştur. Şehidimiz Jadoid Merroune'nin tereddütsüz şekilde ortaya koyduğu fedakârlık, Türkiye'nin umut veren duruşunun ve mazlumların sığındığı bir güven adası olduğunun en güçlü sembollerinden biridir. Onun cesareti, 15 Temmuz'da sergilenen milli direnişin sınırlarımızı aşarak gönüller birliğine dönüştüğünü göstermiş; Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşları için değil, haksızlığa uğrayan tüm coğrafyalar için bir umut ışığı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

FAS'TAKİ ZİYARET TÜRKİYE'NİN VEFASINI GÖSTERDİ



Fas/Tanca'da gerçekleştirilen kabir ziyareti, Türkiye'nin tüm şehit ailelerine olduğu gibi Jadoid Merroune'nin ailesine yönelik gönül bağını da pekiştirdi. Ziyarette, aziz milletimizin şehitlerine olan vefa duygusunun sınırları aşan bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

ŞEHİTLERİMİZE RAHMETLE



Bu anlamlı ziyaretle başta Jadoid Merroune olmak üzere, 15 Temmuz'da ve vatan müdafaasında canını feda eden tüm kahraman şehitlerimiz rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

