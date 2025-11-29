Kazım Koyuncu'nun şarkısını paylaştı! Hayatının şokunu yaşadı
Trabzon'da evinin balkonunda cep telefonu kamerasıyla çektiği 1 dakikalık görüntüyü sosyal medya hesabından Kazım Koyuncu'nun 'uy aha' adlı şarkısını da ekleyerek paylaşan Salim Kalfa (65) hayatının şokunu yaşadı. Kalfa, paylaşımdan 4 ay sonra sanatçının yasal mirasçısı kardeşi tarafından 'Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz' edildiği gerekçesiyle kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendi.
Ünlü sanatçı Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor için bestelediği "uh aha" şarkısını paylaşan Salim Kalfa'ya sanatçının yasal mirasçısı kardeşi tarafından 'Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz' edildiği gerekçesiyle kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Polis merkezinde ifade veren Kalfa, "Onu çok seviyorum. Bu şekilde milyonlarca paylaşım var. Şikayetle benden 50 bin TL talep edildi. Anlam veremedik" dedi.
50 BİN TL TAZMİNAT TALEBİ
Kentte yaşayan TIR şoförü Salim Kalfa, 15 Haziran'da Ayasofya Mahallesi'nde evinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı 1 dakikalık görüntüye, çok sevdiği Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun 21 yıl önce Trabzonspor için bestelediği 'Uy aha' adlı şarkısının nakarat müziğini ekleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımdan 4 ay sonra Kalfa hakkında, sanatçının yasal mirasçısı kardeşi tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71'inci maddesi kapsamında 'Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz' edildiği gerekçesiyle, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde 50 bin TL tazminat talep edildi. 'Herhangi bir izin veya hak sahipliği belgesi sunmaksızın, izinsiz ve hukuka aykırı biçimde kullanım' nedeniyle kendisi hakkında hukuki işlem başlattığını öğrenen Salim Kalfa, çağrıldığı polis merkezine giderek ifade verdi.
"ŞARKIYI PAYLAŞTIM DİYE ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR"
Salim Kalfa, Kazım Koyuncu'ya olan sevgisini anlatıp, telif haklarına ilişkin bilgisi olmadığını belirterek, "15 Haziran tarihinde Kazım Koyuncu'ya ait olan bir şarkıyı Ayasofya Mahallesi'ni çektiğim bir videoyla birlikte sosyal medya paylaştım. Kazım Koyuncu'yu sevdiğimiz ve Trabzonspor'un ekolu olduğu için bu şarkıyı kullanmak istedim. Onu seviyorum, aklımdan geçen kötü bir düşünce ile paylaşmadım. Beni emniyetten aradılar. 'Kazım Koyuncu'nun şarkısına klip yapmışsın' dediler. Bunun sosyal medya hesabında yayınlanmasının yasal olmadığını söylediler. Yayınlanmaması gereken bir şarkı zaten sosyal medyada olmaz. Telif hakları varmış herhalde. Ben de yayınladım. Bir hata yaptım ya da yapmadım. Kazım Koyuncu'nun kardeşi 'şarkıyı paylaştım' diye şikayetçi olmuş. Anlam veremedim" ifadelerini kullandı.
"TRABZON'DA 40 KİŞİDEN BU ŞEKİLDE ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR"
Paylaşımın ticari amaç taşımadığını söyleyen Kalfa, "Paraya mı ihtiyaçları var? Bilemiyorum. 50 bin TL ceza talep edilmiş. Ferdi Tayfur'un, Müslüm Gürses'in, ölen birçok sanatçının şarkılarını zaten paylaşıyoruz. Bir dünya şarkıcı var. Kazım Koyuncu, bizim insanımız. Onun şarkılarıyla gurur duyuyorum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini tahmin etmezdim. Paylaşırken herhangi bir kısıtlama ya da engelle karşılaşmadım. Demek ki bir sakıncası yok. Kazım Koyuncu, Trabzonspor'a ve Trabzon'a mal olmuş biridir. Emniyette Trabzon'da bu şekilde 40 kişiden şikayetçi olunduğunu öğrendik. Türkiye genelinde olur sana 40 bin kişi. Trabzon'da 40 kişiye dava açmak Kazım Koyuncu'nun ailesine yakışmaz. Ben zaten TIR şoförüyüm. Uzun yolda zaten devamlı paylaşım yapan biriyim. Ben para amaçlı bir şey yapmadım. Kötü niyetli de yapmadım. Hakkında kötü bir paylaşım yapmış olsam yine haklılardır. Adamı zaten seviyorum, Kazım Koyuncu'yu canımdan bilirim" diye konuştu.
NİYAZİ KOYUNCU'DAN YAZILI AÇIKLAMA
Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, 'Uy aha' adlı şarkısının nakarat müziğini ekleyip, sosyal medya hesabından paylaşan Salim Kalfa hakkında, 'Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz' edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin sosyal medya hesabından ailesi adına yazılı açıklama yaptı. Koyuncu, ilgili başvurudan haberdar olmadıklarını ve hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Kazım Koyuncu dostları, sevenleri ve yol arkadaşları; bugün sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla, Kazım'ın bir eserinin kullanımıyla ilgili bir hukuki başvurunun yapılmış olduğunu öğrendik. Aile olarak bu süreçten önceden haberdar olmadığımızı ve konuyu söz konusu video sayesinde fark ettiğimizi özellikle belirtmek isteriz. Kazım'ın müziğini, sözünü ve hatırasını yaşatan hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. O, hayatı boyunca sevgiyi, dayanışmayı ve iyiliği büyütmeye çalıştı; biz de ailesi olarak aynı hassasiyeti taşımak zorundayız. Bu başvurunun yapılmasında hukuk büromuzun bir art niyetinin bulunmadığını da ifade etmek isteriz. Kazım'ın haklarını koruma amacıyla rutin takip süreçlerinde, reklam amaçlı kullanımlarla iyi niyetli paylaşımların zaman zaman karışabildiği bize iletilmiştir. Bu durum da maalesef böyle bir yanlış yönlendirmeye sebep olmuştur. Konuyu detaylıca değerlendirdik ve ilgili başvurunun hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kazım'ın şarkılarını söyleyen, paylaşan, hatırasını büyüten herkes bizim için değerlidir. Bu süreçten dolayı kırılan, incinen tüm dostlardan içtenlikle özür diler; sevgimizi ve teşekkürlerimizi göndeririz. Kazım Koyuncu ailesi adına, saygılarımızla"