El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni çekilmeden park edilen otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 29.11.2025 09:27

Olay, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 227. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen otomobil, kaymaya başladı. Bir süre ilerleyen otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak devirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Evin bahçesinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Otomobilin kayması ve duvara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.