Beylikdüzü'nde korkunç olay! Fırtınalı havada denize çıkan bot alabora oldu

Beylikdüzü'nde gece saatleri balık tutmak için denize açılan bir bot, fırtınalı hava nedeniyle alabora oldu. İhbar üzerine sahil güvenlik, 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizde yapılan arama kurtarma çalışmasında Cihan Coşkun'un cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Marmara Denizi Beylikdüzü Gürpınar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun'un botu fırtınalı hava nedeniyle alabora oldu.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde ve karada yaptığı arama çalışmalarında Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Coşkun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

