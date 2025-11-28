Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalan işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi. Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı. İşçilerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.