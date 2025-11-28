İzmir'den 64 ülkeye "yerli ve milli" ihracat! Elektrikli yol süpürme aracı için geri sayım
İzmir’de yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen yol süpürme araçları, 6 kıtada 64 ülkenin caddelerini temizliyor. A Haber muhabiri Tayfun Er, 35 yıllık serüveni ve elektrikli süpürme araçlarında sona gelinen çalışmaları üretim tesisinden aktardı. Genel Müdür Veli Çaykara, “Made in Turkey” gururunu vurguladı.
Türkiye, savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımlarını sivil endüstriye de taşıyor. İzmir'de üretilen yüzde 100 yerli yol süpürme ve temizlik araçları, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. A Haber Muhabiri Tayfun Er, üretim tesisinden yaptığı yayında Türkiye'nin bu alandaki 35 yıllık serüvenini ve gelinen son noktayı aktardı.
64 ÜLKE TÜRK MAKİNELERİYLE TEMİZLENİYOR
Sektörün devler liginde Türkiye'yi temsil eden firmanın başarısını yerinde görüntüleyen A Haber Muhabiri Tayfun Er, şu ifadeleri kullandı:
"Bundan yaklaşık 20-25 yıl önce Türkiye'nin dört bir tarafında yollar süpürgelerle temizleniyordu. Geldiğimiz son noktada, bulunduğumuz fabrikada 8 farklı modelde yol süpürme araçları üretiliyor ve 6 kıtada 64 ülkeye ihracatı yapılıyor. Aracın üzerinde 'Made in Turkey' yazıyor. Bu çok önemli bir gurur."
Firmanın 35 yıllık serüvenini anlatan Genel Müdür Veli Çaykara, dünya pazarındaki konumlarını şöyle özetledi:
"35 senelik bir serüvenimiz var. Bugün itibarıyla 6 kıtada 64 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektörümüzde AR-GE tasarım merkezi olan ilk firmayız. 2022 senesinde Türkiye birinciliğini kazandık. Aracın üzerinde 'Made in Turkey' yazması bizim için çok önemli. Dünya pazarında, özellikle Avrupa'dan geç başladığımız halde, son 10 senedir pazarlarda 'Ben de varım' diyen, dikkat çeken ciddi bir üretici ve rakip durumundayız."
ELEKTRİKLİ ARAÇTA SERİ ÜRETİM HEYECANI
Dünyadaki yeşil enerji dönüşümüne ayak uyduran firma, elektrikli yol süpürme araçları projesinde de sona geldi. 2015 yılında başlayan çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Tayfun Er, "Şu anda elektrikli yol süpürme araçlarında sıra. Testleri devam ediyor" bilgisini paylaştı.
Süreci detaylandıran Veli Çaykara ise şunları söyledi:
"Otomobillerin yeni dönüşümünün olduğu zamanda biz bu araçlarımızı elektrikliye çevirme çalışmalarına başladık. 2018 yılında tamamladığımız bu projeyi, sektörümüzün en büyük fuarı olan Almanya'daki IFAT fuarında sergiledik. Çok ciddi tepkiler aldık. 2 yıldır devam ettiğimiz testler bitti. 2026'nın başından itibaren elektrikli araçlarımızı müşterilerimizin hizmetine sunacağız."