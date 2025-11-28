Annelik hayali kurarken dehşeti yaşadı!

Antalya’da gördüğü embriyo tedavisini yarım bırakan Sabiha Ç. eşi tarafından ölesiye dövüldü. Darp raporu alırken de karnında ameliyat iğnesi unutulduğu ortaya çıktı.

Antalya 'da yaşayan ve 2021 yılında Ümit Ç . (30) ile evlenen Sabiha Ç. (38) çocuk sahibi olabilmek için 2023 yılında embriyo tedavisi görmeye başladı. Ancak geçmeyen şiddetli karın ağrıları nedeniyle ikinci embriyo transferini reddedince eşi tarafından şiddete maruz kaldı.

Eşi tarafından darp edildi, saçları kökünden kopartıldı, bıçaklandı. Darp edilip bıçaklandığı gün gittiği hastanede çekilen röntgende 2023 yılında geçirdiği bir ameliyat sırasında karnında ameliyat iğnesi unutulduğu ve ağrılarının sebebinin bu olduğu ortaya çıktı.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜP BIÇAKLADI

Yaşadığı çileyi gözyaşları içinde anlatan Sabiha Ç., "Kadın hastalığı nedeniyle 2023'te Antalya Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldum. Ameliyat sonrası çocuk sahibi olabilmemiz için embriyo tedavisine başladık. Ancak bir yıl boyunca geçmeyen şiddetli karın ağrıları yaşadım. Sonuç alamayınca, ağrılarım yüzünden ikinci embriyo transferini reddettim. Eşim beni tehdit edip, 'Senin cesedini beşinci kattan atmaya geliyorum', 'Cesedini kapıya koyacağım' diye ses kaydı gönderdi. Eve gelip etrafı dağıttı, mutfaktan bıçak aldı.

Balkondan atmaya çalıştı, direndim. Boğazımdan 2 santim bıçak darbesiyle yaraladı. Beni öldü sanıp gitti. Kendime gelince polisi aradım. Polis beni hastaneye götürdü. Darp raporu için röntgen çekilirken doktorlar 'Karnında bir cisim var' dedi. Ameliyat olduğumdan beri aylarca acısını çektiğim şeyin ameliyat iğnesi olduğunu öğrendim. Boşanma davam ve o gece yaşadığım darpla ilgili yargı süreci devam ediyor" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Sabah'ın haberine göre; Sabiha Ç., hem eşinden hem de karnında ameliyat iğnesi unutulmasında ihmali olan doktorlardan şikâyetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürece dahil oldu ve Ümit Ç.'ye elektronik kelepçe takıldı. Sağlık Bakanlığı da doktorlar hakkında soruşturma izni verdi.

