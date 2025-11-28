Ankara'daki zehirlenme vakasında 4 gözaltı!
Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir inşaatta verilen yemekten sonra 154 işçinin zehirlenmesiyle ilgili soruşturmada, yemek hizmetini sağlayan firmaya bağlı 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde inşaatta çalışan işçiler bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı.
Çevre hastanelere başvuran 154 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı.
Zehirlenme olayı ile ilgili yemek şirketinden 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.