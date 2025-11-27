Kütahya'da korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya’nın merkeze bağlı 75. yıl Mahallesinde bulunan 8 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan 68 yaşındaki İsmet Çubuk hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yangın sırasında içerde mahsur kalan İsmet Çubuk'un hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Çubuk'un eşi Şükran Çubuk'un (65) durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

