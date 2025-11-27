Boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında bıçakla saldıran şahsı ellerindeki meyve kasaları ile karşı koyan ve bir kadın cinayetini önleyen esnaflar yaşadıkları o anları anlattı.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:13

Paylaş



ABONE OL

Gümüşhane Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, O.K. henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasındaki 29 yaşındaki eşi Nigar Kaya'yı bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf saldırganı uzaklaştırırken, yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

O anlar çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde O.K.'nin, Nigar Kaya'yı arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden bıçakladığı ve çevredeki esnafın olaya koşarak meyve kasalarıyla müdahale ettiği görülürken, olaya müdahale eden esnaflar o anları anlattı.

Bıçaklama olayında eline aldığı meyve kasasıyla saldırganı etkisiz hale getiren esnaflardan Muhammet Faruk Köprülü (23), "Dün akşam saatlerinde 2 kızın kaçtığını gördüm. Ben de o anda dükkanın önündeydim. Bir şey olduğunu anladım ve buraya geldim. Şahıs kadını zaten bıçaklamıştı ancak biz geldiğimiz zaman hiçbir şekilde müdahale edemedi. Buradaki İbrahim Şeker isimli esnaf abimiz elinde kasayla adamı uzaklaştırmıştı ben de elime bir kasa aldım ve adamı etkisiz hale getirdik. Daha sonra polisler gelip aldı. Kanlar içerisindeydi, kadını o halde gördükten sonra adamla ilgileniyorduk.

Biz müdahale etmeseydik tekrar tekrar bıçaklayacaktı. Biz bunu bir kahramanlık olarak değil de vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Belki de biz müdahale ettiğimiz için iyi, mutluyum. İyi olmasında bir katkımız varsa ne mutlu bize" dedi.

Manav çalışanı İsmetullah Osmanı (21) da, "Ben manavın içerisindeydim, bir bağırtı duydum. 2 kızın koşuşunu gördüm. Dışarıya çıktığımda şahsın elinde bıçağı gördüm. Çok kötü saldırıyordu. O arada bizim patronumuz İbrahim Şeker elindeki kasayla müdahale etti ve saldırgana vurdu şahsı durdurdu. Ablamızı kurtarmaya çalıştı, başka bir esnaf daha geldi ikisi de aynı anda canlarını siper etti, ablayı korumaya çalıştılar. Daha sonra polis ekipleri gelerek şahsı aldılar" diye konuştu.

Öte yandan O.K. isimli şahıs bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.