Ankara'da feci olay! Sevgilisini başından vurarak öldürdü

Ankara Çankaya’da bir matbaada çıkan tartışmada Fuat Y. (51), sevgilisi olduğu iddia edilen Nurselen Gülaçtı’yı (33) tabanca ile başından vurarak öldürdü. İhbar üzerine gelen ekipler Gülaçtı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 13:37

Paylaş



ABONE OL

Ankara'da Fuat Y. (51), sevgilisi olduğu öne sürülen Nurselen Gülaçtı'yı (33) tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Fuat Y.'ye ait matbaa dükkanında meydana geldi. Fuat Y. ile Nurselen Gülaçtı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Fuat Y., yanında bulunan tabanca ile Gülaçtı'yı başından vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülaçtı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, saldırgan cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN