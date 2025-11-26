İstanbul'da panik anları! Elektrikli araç alev alıp patladı: O anlar kamerada

Esenyurt’ta E-5 yan yoldaki bir akaryakıt istasyonunda şarja bağlı bir elektrikli araç bilinmeyen nedenle alev alıp patladı. Patlama kısa süreli paniğe yol açarken araç tamamen kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2025 10:05

Esenyurt, E-5 karayolu yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda şarja bağlı bir elektrikli araç aniden alev alarak patladı. Patlama nedeniyle panik oluşurken, yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞARJDAKİ ELEKTRİK OTOMOBİL ALEV ALARAK PATLADI

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi E-5 yan yol Büyükçekmece istikametindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarja takılı halde bulunan elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak patladı. Patlamanın ardından istasyonda kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan aracın alevli yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.



"BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ GELDİ"

Oğuzhan Yıldız isimli vatandaş, "Ben yan binada çalışıyorum. İşten çıktım, adımımı attım, büyük bir patlama sesi geldi. Endişelendik. Büyük bir alev gördüm. Benzinlik olunca endişelendik, benzinlikte mi bir şey oldu diye. Araba kendi kendine patlamış galiba, itfaiye çabuk geldi hemen söndürdüler. Elektrikli arabaymış, sanırım bataryadan bir sıkıntı çıkmış" dedi.

