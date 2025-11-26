Esenyurt'ta aşırı yüklü kamyon virajı alamayınca yan yattı

Esenyurt'ta aşırı yük nedeniyle girdiği virajı alamayan kamyon yan yattı. İnşaat malzemelerin yola saçıldığı kaza anı kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:01

Olay, saat 12:00 sıralarında Esenyurt İstiklal mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 AAL 477 plakalı inşaat malzemesi taşıyan kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alamayıp yan yattı.

Kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken yol kısmî olarak trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.