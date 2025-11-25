Şanlıurfa'da otomobil kazası! Devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Kazada baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 05:28

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 NR 2337 plaklı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Ters dönen otomobilde bulunan baba ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

