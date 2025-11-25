Karaman'da asayiş uygulaması: 8 tutuklama
Karaman'da polisin kent merkezinde yürüttüğü asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken aranan 8 şahıs tutuklandı.
Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 7 adet ruhsatsız tüfek, 31 adet tabanca ve tüfek fişeği, 84 adet kesici-delici alet, 44 adet sentetik ecza maddesi, 6 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 66 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi.