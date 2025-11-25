Bir zehirlenme olayı da Bursa'dan: 8 öğrenci profiterol sonrası hastanelik oldu

Bursa Yıldırım’daki bir okulda kantinden alınan tarihi geçmiş profiterolleri yiyen 8 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlatırken yapılan incelemede kantinde başka ürünlerin de son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi.

Bursa'da bir okulda satılan tarihi geçmiş profiterol tatlısı tüketen 8 öğrenci, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Veliler olayla ilgili şikâyetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kantini incelemeye alan ekipler, başka ürünlerinde son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. PROFİTEROL SONRASI BULANTI VE KUSMA



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bursa'da 8 öğrenci profiterolden zehirlendi (İHA) VELİLER HASTANEYE AKIN ETTİ Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti. 8 öğrencinin ailesi, çocuklarının zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen yiyeceğin nasıl hazırlandığı ve denetimin yapılıp yapılmadığı konusunda tepki göstererek polis merkezine gidip şikâyetçi oldu.

Okul kantininde son kullanma tarihi geçmiş ürünler de bulundu (İHA)



KANTİNDE SATILAN BAŞKA ÜRÜNLERİNDE TARİHLERİNİN GEÇTİĞİ ÖĞRENİLDİ



Olay sonrası yapılan kontrollerde, kantinde satışa sunulan başka bazı ürünlerin de son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi. Bu durum, okul kantinindeki denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği konusunda velilerin endişelerini daha da artırdı.