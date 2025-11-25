Balıklı Rum Hastanesi’ndeki 112 milyon liralık vurgunda 3 tutuklama!

Giriş Tarihi: 25.11.2025 13:32

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Şüpheli ilaç mümessili C.K.'nın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Savcılık işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.E, N.D. ve R.Ç. tutuklanırken, A.H, Y.E. ve E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" , "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" , "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından gözaltına alınan Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczane çalışanı R.Ç, eczacılar A.H. ve Y.E. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek, bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczacı Y.E, eczacı A.H, eczane çalışanı R.Ç, ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında bugün arama, yakalama ve gözaltı talimatları verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6'sı gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirtilmişti.