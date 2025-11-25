Amasya’da 68 yaşında mezun olduğu üniversiteye kadavra bağışı yaptı

Amasya’da torunu yaşındakilerle aynı sırayı paylaşarak 68 yaşında 4’üncü üniversiteden mezun olan Cemal Kutlu, sınıf öğretmenliği okuduğu Amasya Üniversitesi’ndeki tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için kadavra bağışında bulundu.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:04

Türkiye'de yetersiz sayıda bağışı olan kadavranın ithali için yaklaşık 40 bin dolar harcandığını belirten tıp fakültesi yöneticileri vefatı sonrası işleme alınacak bağış belgelerini imzalayan üniversitenin en yaşlı mezunu Kutlu'ya duyarlılığı için teşekkür etti.

Memleketi Tokat'ta memuriyete başlayıp Kocaeli'de gittiği yüksekokulda elektrik bölümünü 5 üzerinden 4,14 puanla bölüm birincisi olarak bitiren Cemal Kutlu, Ankara'da 1982-1986 yılları arasında Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü ve Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan da mezun oldu.



İki çocuk babası Kutlu, 45 yıl ara verdiği sınıf öğretmenliği eğitimini tamamlamak için 2021 yılında Amasya Eğitim Fakültesi'nin yolunu tuttu. Onu okul koridorlarında ve dersliklerde gören herkes akademisyen olduğunu sandı. Profesörlere yakıştıranlar bile oldu. Eğitimini başarıyla tamamlayarak 2023 yılında sınıf öğretmenliği diplomasına kavuştu. Azmiyle örnek gösterilen Kutlu, yeni hedef olarak 5. üniversite için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine kayıt yaptırdı.



Tıp fakültelerinin eğitim amaçlı kadavra ihtiyacına ilişkin okuduğu bir haber sonrası Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi yöneticileriyle temasa geçen 70 yaşındaki Kutlu, "Eğitim için son nefesime kadar hem fikren, hem de bedenen kendimi adamak için kadavra bağışında bulundum" dedi.

Kadavra eksiğinin yurtdışından ithal edilerek giderilmeye çalışıldığını öğrenmesi üzerine konunun inanç boyutunu da yetkililere sorup öyle adım attığını anlatan Kutlu, "Bir kadavra yaklaşık 40 bin dolar civarında. Son nefesime kadar kendim için, ailem için, ülkem ve insanlığa iyi gelecek şeylere vesile olmam için Allah'a dua ediyorum" diye konuştu.



Tıp fakültelerinin en önemli derslerinden biri olan anatomi dersinin ana eğitim materyali olan kadavra öğrencilerin hem eğitimi hem de el becerisi kazanması açısından oldukça önem taşıyor. Kadavranın kullanım ömrünün ortalama 3-5 yıl arasında olduğuna değinen Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nihal Gürlek Çelik de, "Cemal Bey'in bağışı bizi hem duygulandırdı. Hem de mutlu etti. Çünkü kadavra bağışı ülkemizde neredeyse yok denecek şekilde. Şu an mevcutta ABD'den ithal edilen bir kadavramız var. Türkiye'de birçok faktöre dayanarak beden bağışı yapmak ataerkil toplum olduğumuz için çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Dolayısıyla ithal kadavralar temin edilmekte. Bu da maliyeti artırmakta" şeklinde konuştu.