Zeugma yıl bitmeden rekor kırdı! 575 bini aştı

Giriş Tarihi: 24.11.2025 10:18

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde, kurulduğu 2011 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, ziyaretçi sayısında rekor kırıldığını belirterek, "2025 yılı bereketiyle geldi. 2025 yılının Kasım ayında olmamıza rağmen, daha yıl sonu gelmeden 575 bin ziyaretçi rakamına ulaştık" dedi.

Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde, yılın her dönemi ziyaretçiler ağırlanıyor. Müzedeki mozaikler, geç Antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırıyor.