Tekirdağ'da jandarmadan yoğunlaştırılmış alkol ve motosiklet denetimi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi'nde motosiklet ve alkol denetimlerini artırarak trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 09:27

Paylaş



ABONE OL

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesinde motosiklet, motorlu bisiklet ve sürücüleri ile alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullananların karıştığı kazaların önüne geçebilmek amacıyla Marmaraereğlisi ilçesinde yoğunlaştırılmış alkol ve motosiklet denetimi icra edildi. Yapılan açıklamada, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığının halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.