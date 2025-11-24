Maydonoz Döner ticaret maskesiyle FETÖ'cülere iş kapısı oldu

FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Maydonoz Döner'le ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Ticaret maskesiyle örgütün finanse edildiği belirlenirken, özellikle FETÖ üyesi olanları ya da FETÖ üyeliği nedeniyle mesleklerinden ihraç edilenleri işe aldıkları tespit edildi.

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. İddianamede ticaret maskesiyle terörün nasıl finanse edildiği, 372 gayriresmi ortak, binlerce şüpheli hesap hareketi, yüzlerce örgüt iltisaklı çalışanın bulunduğu bilgilerine yer verildi.



ÖZELLİKLE FETÖ'CÜLERİ ÇALIŞTIRDILAR

Sabah'ın haberine göre iddianamede FETÖ iltisaklı şahısların çalıştırılmak için seçildiği de vurgulandı. İddianamede yer alan bilgilere göre; şüphelilerden Ahmet T.'nin Maydonoz Döner'in İstanbul'daki şube ortaklarından olduğu ifade edildi. Ahmet T.'nin KHK ile TRT kurumundan ihraç edildiği ve yargılandığının vurgulandığı iddianamede, hapse giren örgüt üyelerinin işe alınmasının tercih edildiği vurgulandı.

