İzmir'de 30 noktada "dar alan" çalışması! 1594 araç denetlendi

İzmir'in Konak ilçesinde, eş zamanlı gerçekleştirilen 'dar alan' denetimlerinde suçun önlenmesine yönelik faaliyet yürütüldü. Buna göre asayiş, ilçe emniyet ve trafik ekiplerince 30 ayrı noktada yapılan eş zamanlı çalışmada 1594 araçtan 37'si trafikten men edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 258 araç sürücüsüne ise para ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 18:47

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün talimatıyla Konak ilçesinde rutin uygulamalara ek olarak geniş kapsamlı 30 ayrı noktada 'dar alan' denetimi yapıldı. 19 Kasım'da başlayıp, 3 periyot halinde 5 gün süren denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timi, Güven Tim'i, Ahlak Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde görevli 400'ü 'Yunus' unsuru 800 personelin yanı sıra 25 ekip aracıyla toplam 80 sivil personel katıldı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü de 50 resmi ekip otosuyla toplam 100 personelle denetimlerde yer aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 182 ekip, 24 motosikletli şahin timi, 14 yaya trafik unsuru olmak üzere toplam 421 personel görev yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerinin gündüz safhasında özellikle okul giriş ve çıkış saatlerine denk gelen zaman aralıklarında öğrencilerin güvenliği için kafe gibi işletmeler kontrol edildi. Akşam denetimlerinde ise aranan şüphelilerin yakalanması, suça meyilli kişilerin tespiti ve motosikletle işlenen suçların önlenmesi amaçlandı. Bu kapsamda suçun önüne geçilmesi amacıyla geniş personel desteğiyle sokak ve kritik noktalarda kontroller sürdürüldü. Trafik ekipleri ise motosiklet gibi araçların karıştığı yaralamalı ve ölümlü kazaların azaltılması amacıyla önleyici denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 133'ü motosiklet olmak üzere toplam 1594 araç kontrol edildi. Çeşitli ihlallerden 258 araca sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 37 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin benzer şekilde bundan sonra da aralıksız süreceği bildirildi.

