Bursa'da belediye otobüsünde yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde belediye otobüsünde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameraya yansırken, yolcular panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 10:47

Bursa'da seyir halindeki belediye otobüsünde sözlü tartışma yaşayan vatandaşlar, tekme tokat birbirine girdi. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler tarafları zor ayırdı.



Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde belediye otobüsne binen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı o anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Tarafları çevredekiler güçlüklü ayırdı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekiplerince iki taraf sakinleştirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

