3 bin 100 rakımdaki Kırklar Dağı Mescidi'nde yangın! Kullanılamaz hale geldi

Trabzon-Bayburt sınırında, 3 bin 100 rakımda bulunan Kırklar Dağı Mescidi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hem inanç turizmi hem de doğa turizmi açısından öne çıkan Kırklar Dağı Mescidi çıkan yangında kül oldu.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 23:58

Alınan bilgiye göre, yörede manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı Mescidi'nde bu akşam bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında büyük bölümü ahşap alan tarihi mescid alevlere teslim olurken, yangına rüzgar nedeniyle müdahale edilemedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yüzyıllardır yöre halkı tarafından manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı, yörede "Kırkların buluşma yeri" inancıyla anılıyordu.

Son yıllarda birçok kişi için uğrak bir nokta haline gelen Kırklar Dağı, hem inanç turizmi hem de doğa turizmi açısından öne çıkıyordu.

Bölge, zorlu parkurlarıyla yerli ve yabancı dağcıların rotasında da yeralıyordu.

