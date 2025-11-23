Tekirdağ’da inşaatta facia! İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 23.11.2025 17:59

Camikebir Mahallesi Önder Sokak'ta bir inşaatın iskelesinde çalışan R.M, dengesini kaybederek 3'üncü kattan zemine düştü.

Fotoğraf (AA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde R.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İnşaat sahibi B.G. ve yüklenici E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.