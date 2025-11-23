Yaşam

Tekirdağ’da inşaatta facia! İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, bir inşaatın iskelesinde çalışan işçi dengesini kaybederek düştü. Talihsiz işçi, düşme sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi Önder Sokak'ta bir inşaatın iskelesinde çalışan R.M, dengesini kaybederek 3'üncü kattan zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde R.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İnşaat sahibi B.G. ve yüklenici E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

