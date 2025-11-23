Muğla'da drift yapan sürücüye ceza

Giriş Tarihi: 23.11.2025 18:10

Olay, dün öğle saatlerinde Gerişburnu Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Bir sürücünün sanayi içinde drift attığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. İncelemede; görüntülerdeki sürücünün M.İ.O. ve plakasının 34 U 2000 olduğu belirlendi. M.İ.O., kısa sürede yakalanırken, drift yapılan araçla ilgili işlem başlatıldı.