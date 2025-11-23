Muğla Köyceğiz’de öğretmenler şenlikte doyasıya eğlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı çerçevesinde şenlik düzenlendi.

Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen '24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği' Toparlar Kazancı Mesire piknik alanında gerçekleştirildi. 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği'nde öğretmenler ve aileleri bir araya geldi. Öğretmenler Günü Şenliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü şenliğinde öğretmenler arasında ödüllü çuval yarışı, bilek güreşi ve halat yarışı yapıldı. Yarışmalarda keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşandı. Etkinliklerde başarı gösteren öğretmenlere madalya ve belgeleri takdim edildi. Gönüllü öğretmenlerin verdiği konserde öğretmenler hep bir ağızdan şarkılara eşlik edip, pisti doldurarak gönüllerince eğlendi. Ayrıca şenlikte geleneksel okçuluk, dart, mini voleybol, mini futbol ve karaoke gibi çeşitli aktivitelere yer verildi.



Şenliğe katılan öğretmenler Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Öğretmen Şeyma Çopur, "Köyceğiz'de ilk defa gerçekleştirilen Öğretmenler Günü kutlamasına katıldık. Çok eğlenceli oldu. Güzel bir gün geçirdik. Emeği geçen Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Güzel bir gün oldu" dedi.



Şenlikle ilgili duygularını anlatan Öğretmen İsa Taşdemir ise, "Bu güzel etkinliği düzenleyen başta Köyceğiz Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Farklı güzel bir duygu. Çok eğlenceliydi. Beklediğimden çok daha güzel bir gün geçti. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliğinde öğretmenlere lokma, çay, ayran ve ekmek arası sucuk-köfte ikramı yapıldı. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü öğretmenlere fidan hediye etti.