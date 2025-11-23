Mersin’de yaşlısından gencine bisiklet tutkunları pedal çevirdi

Mersin’de gerçekleştirilen bisiklet turu, profesyonel sporculardan gençlere ve ailelere kadar yüzlerce kişiyi bir araya getirerek kentin spor kültürüne canlılık kattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından organize edilen bisiklet turu, 'Bu kez çarklarımız değil, pedallarımız dönüyor' sloganıyla gerçekleştirildi. Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı'ndan başlayan etkinlik, kentin dört bir yanından sporseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Galatasaray Meydanı önünden yola çıkan bisikletliler, sahil şeridi boyunca Adnan Menderes Bulvarı'nda pedal çevirerek turu yine başlangıç noktasında tamamladı. Etkinliğin açılışı halk turu ile yapılırken, tur boyunca renkli görüntüler yaşandı.

Ardından yarış bölümü 15 yaş altı, 15-40 yaş arası ve 40 yaş üstü olmak üzere 3 farklı kategori halinde düzenlendi. Sporcular parkuru en iyi dereceyle tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Yarışların sonunda dereceye giren katılımcılara madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.



Etkinlikte konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, bisiklet kullanımının yalnızca spor değil, aynı zamanda günlük yaşamda önemli bir alışkanlık olduğunu ifade ederek, "Bisiklet sürmenin avantajları çok fazla. Bir; sağlık için çok önemli. İki; tasarruf için çok önemli. Trafik için çok önemli, çevre için çok önemli. Biz bugün bu bisiklet etkinliğinin bundan sonra bir kültür haline gelmesini, bir yaşam şekline dönüşmesini istiyoruz. İsterseniz bugün iş yerlerimizde, bundan sonraki aşamalarda herkes iş yerine bisikletle gitmeye başlasın" diye konuştu.

Dünyada bisiklet kullanımının bir yaşam kültürüne dönüştüğü ülkelere dikkat çeken Çakır, "Danimarka'da eğer evinizde bisiklet yoksa, gerçekten ayıplıyorlar. Her şahsın bir bisikleti var. Bizim de her evde en az bir bisiklet olsun" dedi.