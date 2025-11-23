Konya'da otomobil motosikletliye çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobil sürücüsü, seyir halinde ilerleyen motosikletliye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 23:50

Paylaş



ABONE OL

Kaza, ilçeye bağlı Sandıklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S.Ş. idaresindeki 42 AVP 025 plakalı motosiklet ile M.S. yönetimindeki 42 ELU 45 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü C.S.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.E.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN