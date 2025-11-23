Kocaeli'de faciadan dönüldü: Tur otobüsü şarampole düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tur otobüsü kendi kendine hareket ederek rampa aşağı ilerledi ve bariyeri aşarak şarampole düştü. Arka tekerlekleri toprağa oturan otobüsün önü havada kaldı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 14:02

Kaza, saat 12.00 sıralarında Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tur otobüsü park halindeyken hareket etti. Rampa aşağı ilerleyen otobüs, bariyeri aşıp şarampole düştü. Otobüsün arka tekerlekleri toprak zemine değerken, ön kısmı ise havada kaldı. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri otobüsün etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

