Giresun'da serender kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Keşap ilçesinde bir serender, onarım yapıldığı sırada devrildi. Kazada Adnan A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca köyündeki bir serender, onarım sırasında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Adnan A, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.