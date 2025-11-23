Fındık bahçesindeki otları yakmak isterken örtü yangını çıktı!
Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık bahçesindeki otların yakılması sonucu örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Kovancılı Mahallesi'nde, fındık bahçesinde temizlenen otların yakılması sonucu örtü yangını çıktı.
Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.