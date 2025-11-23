Fatih'te motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı

Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı’nda, Oğuzhan Caddesi’nden çıkan M.K. yönetimindeki motosiklet ile bulvarda ilerleyen İ.Y.’nin kullandığı taksi çarpıştı. Savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 14:14

Paylaş



ABONE OL

Fatih'te bulvarda seyir halindeki taksi ile caddeden çıkan motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, hangi sürücünün ışık ihlali yaptığına yönelik inceleme başlattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Caddesi'nden bulvara çıkan M.K. yönetimindeki 34 MR 8962 plakalı motosiklet ile bulvar üzerinde ilerleyen İ.Y.'nin kullandığı taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, kazada hangi sürücünün ışık ihlali yaptığına yönelik inceleme başlattı. Araçlarda hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN