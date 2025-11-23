Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli’de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Edirne’de 5 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli’de 4 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.