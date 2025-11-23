Bursa'da oltaya martı takıldı: Vatandaşlar kurtardı

Bursa Mudanya Güzelyalı sahilinde, oltalara takılıp çaresiz kalan bir martı, duyarlı bir vatandaşın denize girerek kurtarmasıyla güvenli bir alana çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 10:35

Paylaş



ABONE OL

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde oltaların misina ve kancalarına takılarak su üzerinde çaresizce bekleyen bir martı, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı.

Martının su üzerinde hareketsiz şekilde çırpınmaya çalıştığını gören vatandaş, hiç tereddüt etmeden kıyafetleriyle birlikte denize girerek martıyı güvenli bir alana çıkardı. Ardından martının üzerine dolanan misina ve kancaları dikkatlice çıkararak yaralanmasını engelledi.

O anlara tanıklık eden çevredekiler, vatandaşın örnek davranışını takdirle karşıladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN