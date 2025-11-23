Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangında eski okulun çatısı kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken eski okul binasının çatısını yangında hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Gazipaşa ilçesine bağlı Yeni Güney Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmayan eski okul binasının çatısı yangında hasar görürken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

