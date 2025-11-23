Yaşam

Ankara'da patlama sesleri! Alevler gök yüzünü sardı! 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir apartmanın 3. katında patlama meydana geldi. Olay sonrası dairede yangın çıkarken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Ankara'nın Mamak ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası dairede yangın çıkarken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Patlamada dairede yaşayan L.Ü. (50) yaralandı. L.Ü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bina sakinleri ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor.

