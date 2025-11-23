Alervler geceyi aydınlattı! Aksaray'da geri dönüşüm tesisine kundaklama

Giriş Tarihi: 23.11.2025 03:19

Yangın, İstiklal Mahallesi 4216 Sokakta bulunan Başol Geri Dönüşüm Tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çağlayan (38) isimli şahsa ait olan plastik ve kağıt geri dönüşüm tesisinde iddiaya göre 2 grup arasında tartışma çaktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar yakınlarının müdahalesiyle ayrılırken, iddiaya göre olaydan hemen sonra karşı taraf tesis bahçesini ateşe vererek kundakladı. Kısa sürede tutuşan kağıt ve plastik balyalar dakikalar içinde alev topuna dönerken tesis sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede bulunan vatandaşlar ise kepçelerle yangına müdahale etti.